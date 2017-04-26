سوريا: إسقاط طائرات الدرون بمدفع مبتكر

أبدع الدفاع الوطني السوري مدفعاً خاصاً لمكافحة الطائرات بدون طيار (درون).

وذكرت تقارير إعلامية روسية نقلا عن صحيفة “فيستنيك موردوفيه” أن خبراء الدفاع الوطني السوري اخترعوا سلاحاً خاصاً لصد الهجمات التي تشنها طائرات مسيّرة بدون طيار تابعة للإرهابيين.

والسلاح المبتكر عبارة عن مدفع إلكتروني يوضع في صندوق السيارة المدنية العادية ويتم بواسطته تعطيل الطائرات المسيّرة المهاجمة.

وتم تجهيز المدفع بجهاز تسديد من صنع بيلاروسي.

وقد استخدمه عناصر الدفاع الوطني في شمال محافظة حماة.

ويشار إلى أنه سيتم تصنيع كميات كبيرة من المدافع الإلكترونية المضادة لطائرات الدرون.

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