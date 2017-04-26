مدمرة أميركية تغير مسارها بعد اقتراب زورق إيراني

26 أبريل, 2017 - 8:49 صباحًا المصدر: وكالات
مدمرة أميركية تغير مسارها بعد اقتراب زورق إيراني

أفادت قناة “فوكس نيوز” التلفزيونية نقلا عن مسؤولين أميركيين أن مدمرة “ماهان” الأميركية اضطرت لتغيير مسارها في مياه الخليج العربي بعد تقارب خطير مع زورق إيراني.

المسؤولون أوضحوا أن المدمرة غيرت مسارها من أجل تفادي اصطدام بزورق تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني، اقترب من السفينة الأميركية لمسافة أقل من ألف يارد [900 متر].

وأطلقت المدمرة إشارات تحذيرية، وتم وضع طاقمها في حالة تأهب.

ذكري، أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في مياه الخليج بين القوات البحرية الأمريكية والإيرانية. فقد أطلقت مدمرة “ماهان” طلقات تحذيرية باتجاه سفينة حربية إيرانية في مضيق هرمز في كانون الثاني الماضي.

المصدر: وكالات
26 أبريل, 2017

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل