حمود يؤكد: لم أتسلّم أيّ طلب من جريصاتي بقضية القذافي

أكد مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود أنّه لم يتسلّم بعد أيّ طلب من وزير العدل سليم جريصاتي في قضية هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذّافي، الموقوف بعدما كان قد خُطف في كانون الأول عام 2015.

من جهتها، ذكرت مصادر قضائية أنّه “لا يحق لوزير العدل قانونياً وضع يده على الملف أصلاً، لكونه يسلك مساره القضائي”، معتبرة ان “طلب جريصاتي، إن صحّ خبر تقدمه بطلب إفادة من مدّعي عام التمييز، نضعه في خانة الحرتقة على رئيس مجلس النواب نبيه بري على خلفية احتدام الخلاف بشأن قانون الانتخاب، في ظل إصرار برّي على رفض القانون الذي يتمسّك به العونيون”.

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