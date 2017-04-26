الصين تطلق أول حاملة طائرات محلية الصنع

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”. أن بكين أطلقت رسميا الأربعاء حاملة طائرات ثانية تابعة لها وذلك في احتفال لمناسبة نقل الحاملة إلى المياه.

وهذه السفينة الأولى التي يتم تصنيعها بالكامل في الصين. وتملك بكين حاملة طائرات أخرى هي “لياونينغ” التي بنيت في الاتحاد السوفياتي.

إلا أنّ وكالة الأنباء لم تُحدّد موعداً لدخول حاملة الطائرات في الخدمة.

وصُنعت حاملة الطائرات هذه، في أحواض بناء السفن في داليان بشمال شرق البلاد، ولم يتم الكشف عن اسمها.

ويأتي إطلاقها في ظل تصاعد التوتر الدولي حيال كوريا الشمالية وبرنامجها النووي والصاروخي.

والإعلان الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ترددت بشأنه أنباء كثيرة من قبل حيث نشر محللون عسكريون أجانب ووسائل إعلام صينية على مدى شهور صورا التقطتها الأقمار الصناعية وقصصا إخبارية بشأن تطوير حاملة الطائرات الثانية. وأكدت الصين وجودها في أواخر 2015.

ويأتي تدشين حاملة الطائرات عقب احتفال الصين يوم الأحد بالذكرى 68 لتأسيس البحرية الصينية ووسط تصاعد التوتر مجددا بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بسبب البرامج النووية والصاروخية لبيونغ يانغ.

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