الشاحنات تقطع هذه الطرقات

قطع أصحاب الشاحنات اليوم عدة طرقات، احتجاجا على القرار الصادر بوقف العمل في المرامل والمقالع غير الشرعية.

وجاءت على النحو الاتي:

قطع جزئي لاوتوستراد الاوزاعي في محلة المدور بالاتجاهين

قطع جزئي لاوتوستراد الاسد بالاتجاهين

قطع جزئي لاوتوستراد الصفرا باتجاه بيروت

قطع جزئي لاوتوستراد الزهراني بالاتجاهين

قطع جزئي لطريق عام ضهر البيدر بالاتجاهين

قطع طريق زحلة ترشيش بالاتجاهين

قطع طريق ضهر البيدر عند مفرق قب الياس وتحويل السير باتجاه طريق عام ترشيش

قطع جزئي لطريق عام جدرا في محلة وادي الزيني بالاتجاهين

وقد سجلت حركة مرور كثيفة على الطرقات التي قطعها أصحاب الشاحنات.

واعتبر نقيب اصحاب الشاحنات شفيق القسيس ان “قطع الطرقات يأتي على خلفية ايقاف اعمال وسير الشاحنات من قبل وزارة الداخلية، وبالتالي، وقف عمل الكسارات والمرامل والسماح بسير الشاحنات ليومي الاربعاء والجمعة فقط”، مناشدا المسؤولين “النظر الى عملهم، وهو سيعلن ظهرا عن اعتصام مفتوح اعتبارا من صباح غد الخميس “.