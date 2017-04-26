بلد عربي يعفي المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية

كشف مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الكويتية، فلاح عواد العنزي، إن المتحولين جنسيا سيعفون من الخدمة العسكرية في حال حصولهم على حكم قضائي.

العنزي وفي تصريح لصحيفة “الرأي” الكويتية، أمس الثلاثاء، قال إنه لا خيار أمامهم إلا الخضوع للقانون بخصوص مسألة الخدمة العسكرية للمتحولين جنسيا، وأشار أنه لن يعفى من التجنيد من صدر بحقه حكم جنائي أو كان مسجونا.

بدوره، أعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية، إبراهيم العميري، عن استقبال 13 ألفا و217 كويتيا، في 10 مايو المقبل، ممن أتموا 18 عاما، لأداء الخدمة الوطنية التي ستستمر 12 شهرا، بواقع 4 أشهر للتدريب و8 أشهر في الخدمة.

وعن حالات الإعفاء، أوضح اللواء العميري أن الإعفاء يشمل من يخدم في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء، على أن يخدم مدة 5 سنوات كاملة، وفئات يحددها مجلس الوزراء لمقتضيات المصلحة العامة، إضافة إلى الإعفاء عن طريق لجان طبية معتمدة من المستشفى العسكري فقط.

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