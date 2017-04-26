سوريا تسير الطائرة الثالثة إلى العراق محملة بـ43 طن ألبسة

بين رئيس “اتحاد المصدرين السوري” “محمد السواح”، أنه تم الثلاثاء تسيير الطائرة الثالثة باتجاه السوق العراقي محملة بـ43 طن من الألبسة كتنفيذ للعقود التي وقعها التجار العراقيين مع المصنعين السوريين خلال معرض سيريامود الذي انعقد مؤخرا في دمشق.

ولفت إلى أن دعم الحكومة الكبير لشحن البضائع أدى لتعافي القطاع النسيجي بشكل ملحوظ حيث تضاعفت صادرات القطاع النسيجي، وتم تثبيت العقود من قبل رجال الأعمال العرب الذين حضروا معرض سيريامود وتصدير البضائع لهم، مشيرا إلى أن هناك طائرة شحن رابعة ستنطلق غداً محملة بالألبسة إلى العراق.

وفي اتصال هاتفي مع رجل الأعمال العراقي حسين حيدر بين أن السوق العراقي عاد ينبض بالبضائع السورية، بعد أن لحظ نهوض القطاع الصناعي النسيجي في سورية مؤخرا، وبعد أن لمس سرعة في عمليات الشحن الجوي مشيرا إلى أنه كان قبل نحو اسبوعين في دمشق، وعاد إليها حاليا لإكمال العقود الموقعة.

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