الكيان الاسرائيلي يزعم تدمير 100 صاروخ لحزب الله في سوريا!

زعم ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، ان جيش الاحتلال دمر أكثر من 100 صاروخ لحزب الله في الغارة الأخيرة في سورية الشهر الماضي.

وأضاف الضابط، الذي لم يتم كشف النقاب عن هويته، “أن إسرائيل لا تبلغ روسيا سلفًا بشن هذه الغارات”، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وقال الضابط أن “أكبر تهديد على إسرائيل ينطلق من منظمة حزب الله شمالاً ولكن أكثر هديد من حيث قابلية الانفجار تشكّله حركة حماس في قطاع غزة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في السابع عشر من الشهر الماضي عن قيام سلاحه الجوي بشن غارات على عدة اهداف في سوريا، فيما زعمت صحيفة”جيروزاليم بوست ” الإسرائيلية أن الغارات استهدفت “قافلة أسلحة متطورة” كانت في طريقها من سوريا إلى حزب الله في لبنان.

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