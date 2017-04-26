في موسكو.. مباحثات نووية إيرانية روسية

وصل المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساعد رئيسها للشؤون القانونية والدولية، بهروز كمالوندي، يوم الثلاثاء، إلى موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولي شركة “روس آتوم” الحكومية الروسية، لتطوير التعاون النووي بين البلدين.

وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، اليوم الأربعاء، أفادت بأن المحادثات تأتي في إطار التعاون النووي بمختلف مجالاته بين إيران وروسيا.

وأوضحت أنه من تلك المجالات تدشين الوحدة الأولى بمحطة “بوشهر” النووية ووضع الحجر الأساس للوحدتين الثانية والثالثة للمحطة بمشاركة الجانب الروسي.

يشار أن شركة “روس آتوم” لها حصة 40 بالمئة من التخصيب و17 بالمئة من إنتاج الوقود النووي في العالم، وتضم 260 شركة فرعية ومتعاونة بـ 400 ألف خبير وموظف في 40 دولة في العالم. وأعلنت الشركة أن قيمة عقودها الراهنة تبلغ 110 مليارات دولار، منها نحو 72 بالمئة متعلقة بالمشاريع قيد التنفيذ خارج روسيا.

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