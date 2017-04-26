هل تدعم روسيا طالبان.. ؟!

نفى الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي صحة تصريحات قائد القوات الأميركية والناتو في أفغانستان، بأن روسيا تقدم دعما ماليا وعسكريا لحركة طالبان.

كرزاي، وفي تصريحات صحفية، قال إن ما تروجه الولايات المتحدة حول دعم روسيا لطالبان غير صحيح.

من جهتها، نفت موسكو المزاعم الأميركية، ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذه المزاعم بـ”عديمة الأساس والكاذبة”، مشيرا إلى أن المسؤولين الأميركيين المعنيين بجمع المعلومات الاستطلاعية يعرفون جيدا أن هذه المزاعم كاذبة.

وكان قائد قوات الولايات المتحدة والناتو في أفغانستان، الجنرال جون نيكولسون، قد قال إنه لا يمكنه نفي صحة “المعلومات عن دعم طالبان من جانب روسيا”.

وجاء ذلك بعد أن نقلت وسائل إعلام غربية، عن مصادر عسكرية أميركية، أن واشنطن تملك معلومات استطلاعية تؤكد تقديم روسيا مساعدات مالية وعسكرية لطالبان بما في ذلك توريدات رشاشات.

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