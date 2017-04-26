هذا ما قاله بوتين في مؤتمر موسكو للأمن العالمي ؟

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة إلى المشاركين في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط وتسوية النزاعات، تتطلب وضع مقاربات متزنة وموحدة.

وعبر الرئيس، في الرسالة التي تلاها أمين عام مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف في افتتاح المؤتمر، عن أمله في أن يشهد مؤتمر موسكو للأمن حوارا مباشرا حول محاربة الإرهاب، مؤكدا أن المناقشات يجب أن تتركز بالدرجة الأولى على مسائل التسوية السياسية الدبلوماسية للنزاعات العديدة، وبالدرجة الأولى في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا.

وقال: “يتضمن جدول أعمال المؤتمر، في دورته الحالية، مواضيع مهمة تتطلب وضع مقاربات متزنة وموحدة. ويدور الحديث بالدرجة الأولى عن محاربة الإرهاب باعتباره الخطر الأساسي على الأمن العالمي والإقليمي”.

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