إكتشف نفسك.. من ترى أولاً في هذه الصورة؟!

ربما يكون سؤالاً بسيطاً، لكنه يكشف لك من أنت. من خلال هذا الإختبار، يمكن أن تعرف خفايا شخصيتك بمجرّد الضغط على الجواب المناسب لك. هل ترى أولاّ صورة الفتاة، الجمجمة أو مخرج المغارة.

الفتاة:

أنت شخص غامض وخلاّق. تملك جاذبية كبيرة تدفع الآخرين الى التشوّق للتعرف عليك أكثر. أنت دائما سعيد ومتأكد من خطواتك، ومحبوب كثيرا من محيطك.

الجمجمة:

أنت شخص رقيق ومعتدل في قراراتك، تملك حسّ التعلّم والمعرفة وتتقبّل الآراء المخالفة لرأيك. لا تتأثرّ في الأحكام المسبقة التي يمكن أن يفرضها محيطك عليك. أنت شخص فاعل جداّ في خدمة مجتمعك

مخرج المغارة:

أنت شخص نشيط، مندفع وعاطفي. دقيق الملاحظة وتلعب دور القائد بين أصدقائك. ويستمتع كثيرون في حسّ الفكاهة الذي تتحلّى به

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