بسبب “الانقلاب”.. اعتقال المئات في تركيا

أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال ألف شخص وألقت القبض على 803، مساء الثلاثاء، في عمليات نفذتها في مختلف أنحاء البلاد استهدفت شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

مصادر أمنية أكدت أن العمليات استهدفت هيكل الشبكة في الشرطة وأن معظم المعتقلين من ضباط الشرطة، وأضافت أن السلطات ستنقل المعتقلين إلى أنقرة.

وتتهم أنقرة غولن بالتدبير لانقلاب فاشل في تموز الماضي.

ومنذ 15 تموز هناك ما لا يقل عن 113 ألف شخص منعوا من ممارسة مهامهم أو أقيلوا من وظائفهم العامة أو سجنوا، بتهمة الارتباط بجماعة الداعية فتح الله غولن.

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