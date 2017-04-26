الانتخابات الفرنسية: هل يتدخل الروس مرة ثانية؟

إن الذي يحدث اليوم في فرنسا، حدث قبل أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الصراع إلى الأليزيه هذه المرة بنكهة أمريكية مقلوبة، بين رجل وامرأة، بين أصغر رئيس لفرنسا في تاريخها لو فاز، وأول امرأة تفوزبهذا المنصب لو فازت أيضا، فالتشابه كبير من حيث إن المرشح ايمانويل ماكرون يحمل الفكر الشعبوي الوسطي بينما تحمل مارين لوبان الفكر التطرف، وهو ما حدث فعلا في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر نوفمبر الماضي، وحيث إن استطلاعات الرأي عجزت عن تحليل بيانات من سيفوز بالرئاسة في فرنسا لاحتدام المنافسة بين الطرفين، ولاقتراب نتائج الدورة الأولى التي جرت يوم الأحد الماضي وحصرت الفائزين إلى الدور الثاني في رجل وامرأة كما كان في أمريكا، فما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه القذة بالقذة والتمرة بالتمرة.

غير أننا لا نستطيع التنبؤ بمن ستكون له الغلبة في السباق الرئاسي نحو الاليزيه، لأن الانتخابات الأمريكية قد أفسدت علينا لعبة الاستمتاع بالاستطلاع الذي لم يعد قادرا على تحديد بوصلة الرئاسة، فرغم أن استطلاعات الرأي كانت تقول إن هيلاري كلينتون ستفوز بالسباق نحو البيت الأبيض، جاءت النتائج معاكسة لهذا التوجه ولتعلن أن المتطرف ترامب قد فاز بمنصب الرئاسة، وهاهي اليوم الكرّة تعاد في فرنسا بين رجل من تيار الوسط وامرأة تحسب على التيار المتطرف، ولعل ذلك يفسر حالة اليأس لدى الشعب الفرنسي من الأحزاب التقليدية التي غاصت في الفساد إلى أخمص قدميها، ويعدّ هذا التصويت عقابا لها على ما جنت، وتأديبا لمن سيأتي بعدهم، فلا فيون قدر على جلب الناخبين، ولا أمون من الحزب الاشتراكي قدر هو الآخر على الحصول على نسبة تخوله المنافسة على مقعد الرئاسة، وربما أراد الشعب الفرنسي أن يعاقب الحزبين التقليديين معا في هذه الانتخابات الحرة النزيهة التي أثبتت إلى جانب الانتخابات في بعض الدول الأخرى أن الحزب الشعبوي والمتطرف كسب كثيرا من الأصوات في الفترة الأخيرة.

وأمام هذا التحدي بين ماكرون ولوبان، يبقى الصراع على أشده خلال الفترة المتبقية من الوقت، كما تبقى الأنظار مشدوهة إلى صندوق الاقتراع حتى يفرز لنا الرئيس المنتخب في فرنسا بعد هذه الموجة من التحليلات والتخمينات وكلها لا تحسم وجهة المعركة بين المتنافسيْن، فماكرون تدعمه أوروبا بأكملها بعد الخسارة التي مني بها الحزب المتطرف في كل من النمسا وهولندا أخيرا، ولوبان تؤيدها جهات خارجية كترامب الرئيس الأمريكي وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن ثم من يؤيد من؟ ومن يستطيع أن يكسب ويربح ورقة الفوز، وهل يستطيع كل من ترامب وبوتين التأثير في الانتخابات الفرنسية حتى تنجح لوبان وتحقق المفاجأة من العيار الثقيل؟ أم أن التوجه نحو أوروبا هو الذي سيفوز هذه المرة ويعكس الرؤية اللوبانية الترامبية؟.

وليس هناك ما يعرقل التدخل الروسي في الانتخابات الفرنسية كما حدث في الانتخابات الأمريكية رغم أن روسيا تنفي مطلقا تدخلها بأي نوع من أنواع التدخل، وتقول إن ذلك شأن داخلي ولا علاقة له بروسيا من قريب أو بعيد، إلا أن زيارة لوبان الأخيرة إلى موسكو تضع علامات استفهام قوية نحو مساندة روسيا لتوجّه لوبان خاصة نحو خروج الدولة العتيدة من الاتحاد الأوروبي مما يشكل ضربة قاصمة للاتحاد ويوجه رسالة قوية للمؤيدين له في الداخل والخارج، وتوافق نظرتها مع روسيا في مساندة الرئيس بشار الأسد في سوريا، وغيرها من المواقف المتطرفة في نظر بعض المراقبين، فهل تستطيع روسيا فعلا التأثير في الانتخابات الفرنسية هذه المرة كما فعلت حسب زعم المخابرات الأمريكية في أمريكا؟ كل ذلك وارد ولا نستطيع أن نجزم بأي نتيجة مسبقة خاصة إذا علمنا أن الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند يساند بكل قوة إيمانويل ماكرون الرجل الذي عمل معه في الاليزيه واشتغل وزيرا للاقتصاد رغم ميله الشعبوي، كما حظي ماكرون بتأييد قوي من فيون وجوبيه وغيرهما من الساسة الكبار في فرنسا بل إن أوروبا كلها وراء تأييده وانتظار ما تسفر عنه نتائج الدورة الثانية التي ستعقد يوم الأحد 7 مايو القادم يوم الحسم في هذه الانتخابات الرئاسية، فإما أن نشهد أصغر رئيس لفرنسا في تاريخها وإما أن تتربع أول امرأة العرش الفرنسي وتحظى بالرئاسة كأول مرة في تاريخ ذلك البلد.

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