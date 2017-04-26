أردوغان يجدد انتقاده لأوروبا: دخلت مرحلة التفكك

نصح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بإجراء مراجعة ذاتية، لأنه دخل مرحلة التفكك، ووجه انتقادات قاسية لمماطلة بروكسل في ضم بلاده، ملوحا باستفتاء مواطنيه على هذا الأمر.

أردوغان، وفي حوار مع وكالة رويترز للأنباء قال: “لا يمكن لدولة واحدة أو اثنتين أن توقف الاتحاد الأوروبي على قدميه، عليهم أن يعلموا ذلك”. واعتبر أنه في حال استمر هذا الاتحاد في المماطلة بخصوص عضوية تركيا ” فسيكون أمامنا أمر واحد فقط لنفعله، وهو طرح الأمر على الشعب. بريطانيا لجأت إلى الشعب الذي اختار الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهم الآن يمضون نحو المستقبل بسلام، وربما تلجأ دول أخرى داخل الاتحاد لنفس الخيار”.

وأوضح الرئيس التركي أن الاتحاد الأوروبي لا يفرض تأشيرة على مواطني دول أمريكا اللاتينية إلا أنه يفرضها على الأتراك.

وتخيم الكثير من التعقيدات والتوترات على علاقة الرئيس التركي مع غالبية دول الاتحاد الأوروبي، بسبب انتقاداته الدائمة لرفضهم غير المعلن ضم بلاده إلى صفوفه، ومحاولة حزبه الحاكم “العدالة والتنمية” التأثير على الجاليات التركية الكثيرة والكبيرة في أوروبا، وجعلها أداة ضغط بيده على حكومات الدول التي تعيش بين ظهرانيها.

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