المشنوق: لن تقفل أي طريق دولية بعد اليوم

دعا وزير الداخلية نهاد المشنوق إستجابة لمناشدة المواطنين إلى عقد اجتماع طارىء لمجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية اليوم.

وتمنى المشنوق من رئيس الجمهورية ميشال عون فتح مجلس الوزراء بعيدا عن الصراع على قوانين الانتخابات وتلبية لحاجات الناس ،

وقال المشنوق : “فتحنا الطرق، وبعد اجتماع مجلس الأمن المركزي سنتّخذ إجراءات لمنع إقفال الطرق بدءا من صباح الغد، بالقوّة إذ اضطررنا” .

وأضاف المشنوق أنه لن تقفل أي طريق دولية بعد اليوم، وملف المرامل بات أمام مجلس الوزراء لأن ما يجري بات مخالفاً للقانون ولعرف والبيئة .

المصدر : الجديد