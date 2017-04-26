رسمياً.. الدعاية الانتخابية للرئاسة الإيرانية تبدأ

بدأت، اليوم الأربعاء، رسمياً برامج الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وتعقد الدورة الـ 12 للانتخابات الرئاسية في إيران في الـ 19 آيار المقبل حيث سيتنافس فيها 6 مرشحين للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية الإسلامية.

ومن المقرر أن يبدأ المرشحون حملاتهم الدعائية الانتخابية إعتباراً من يوم 28 نيسان الجاري، على أن تستمر حتى يوم الـ17 من أيار القادم، و تنتهي في يوم الـ 18 من الشهر نفسه، حيث ستدخل البلاد في صمت انتخابي تمهيداً لإجراء الانتخابات.

هذا، وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أسماء الأشخاص الستة الذين تم تأييد صلاحياتهم في مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية.

وذكرت الوزارة أنّ “حسن روحاني واسحق جهانغيري وإبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف ومصطفى مير سليم ومصطفى هاشمي طبا هي الشخصيات التي ستخوض الانتخابات الرئاسية القادمة”، فيما استُبعد الرئيس السابق أحمدي نجاد وحليفه حميد بقائي.

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