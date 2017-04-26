أردوغان: روسيا غيرت موقفها من الأسد

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن هناك تغيرا طفيفا في الموقف الروسي إزاء الرئيس السوري بشار الأسد، وقد شعر أردوغان بهذا التغيير ــ على حد قوله ــ بعد حديثه الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أردوغان إن ما من سبيل للتوصل إلى حل للصراع في سوريا ما دام الرئيس بشار الأسد في السلطة، وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه أنه ليس ملتزما بصفة شخصية بالرئيس السوري.

وكشف أردوغان عن الحديث الذي دار بينه وبين بوتين، حيث قال الأخير “أردوغان…لا تفهمني بشكل خاطئ. لا أدافع عن الأسد ولست محاميه الشخصي”.

وأصر أردوغان أنه ما من سبيل للتوصل إلى حل للصراع في سوريا ما دام الرئيس بشار الأسد في السلطة، حيث قال “الأسد ليس عنوانا لحل منتظر في سوريا، ويجب على المجتمع الدولي إجبار الأسد على التنحي”.

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