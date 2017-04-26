بالصور: توغل جديد للعدو الإسرائيلي والجيش السوري يوسع نقاط السيطرة

وسع الجيش السوري من نطاق سيطرته في محيط بادية تدمر، بالإضافة لريف حماة الشمالي بعد أن كبد المسلحين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

حماة وريفها

بسط الجيش السوري سيطرته على قرية الزلاقيات بعد اشتباكات عنيفة مع “جبهة النصرة”، كما أحبط هجوما ضخما للمسلحين على قرية المصاصنة وتم تكبيد المسلحين خسائر كبيرة بشرية ومادية، ودمر الجيش عربة مفخخة قبل وصولها إلى أحد مواقعه في المصاصنة، وبحسب التنسيقيات التي يرصدها الحدث نيوز فإن سائق المفخخة يدعى “ألب أرسلان التركستاني”.

درعا وريفها

أطلقت جبهة النصرة والميليشيات المتحالفة معها المرحلة السادسة مما أسموه معركة “الموت ولا المذلة” في مدينة درعا، المرحلة السادسة التي حملت عنوان “وبشر المؤمنين” لم تحقق أي تقدم جديد لهم إلا أنها أسفرت عن مقتل المدعو اسامة نصر الله الشريف المتحدّث الرسمي باسم “حركة أحرار الشام”.

القنيطرة وريفها

رحبت تنسيقيات المسلحين بالتوغل الجديد لدبابات العدو الاسرائيلي بين بلديتي بريقة وبير عجم داخل الاراضي السورية والذي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، وفيما لم تتحدث التنسيقيات عن أسباب التوغل إلا أنه من الواضح أنه يهدف لتقديم الدعم للمسلحين.

دمشق وريفها

أحرز الجيش السوري تقدماً في ريف دمشق الشرقي باتجاه بادية الشام مقابل محطة تشرين الحرارية لانتاج الكهرباء بمساحة 20 كيلومتراً وعمق 6 كيلومترات بعد اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش وإلحاق خسائر كبيرة في صفوفهم.

دير الزور وريفها

قضى الجيش السوري على 21 إرهابياً وأصاب آخرين من تنظيم داعش في محيط منطقة المقابر–المعامل –محيط الفوج 137 بدير الزور ودمر عربة مزودة برشاش ثقيل.

السويداء وريفها

استشهد المزارع ضياء جدعان الأطرش بعبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في حقول الأهالي كما أصيب مواطنين اثنين في بلدة القريا.

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