الطيران العراقي يحصد “داعش” شمال بغداد

قتل العشرات من عناصر تنظيم “داعش”، اليوم الأربعاء، إثر ضربات نوعية سددها طيران الجيش العراقي، ضمن عمليات عسكرية انطلقت صباحا ً لتطهير منطقة تفصل بين ديالى وصلاح الدين شمالي بغداد.

خلية الإعلام الحربي أكدت أن طيران الجيش وبالتنسيق مع القطعات المشتركة بعمليات تطهير منطقة مطيبيجة شرق صلاح الدين، والفاصلة مع ديالى شرق البلاد، ينفذ عدة ضربات جوية تسفر عن تدمير مقار ومفخخات وأسلحة لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وعددت الخلية، خسائر “داعش” من ضربات طيران الجيش وهي: تدمير مضافة وقتل ما يقارب 15 عنصرا ً من التنظيم الإرهابي داخلها.

ودمر الطيران أيضا ً ست سيارات رباعية الدفع 3 منها تحمل سلاح أحادية رشاش، والثلاث الأخرى مفخخة في منطقة أم الذبان شمال مطيبيجة.

هذا، وانطلقت فجر اليوم الأربعاء 26 نيسان، عمليات عسكرية اشتركت بها قيادات عمليات سامراء وصلاح الدين ودجلة والمقر المسيطر شرق دجلة والحشد الشعبي وقيادات شرطة ديالى وصلاح الدين وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية، لتطهير منطقة مطيبيجة والمناطق المحيطة بها، من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

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