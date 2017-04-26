سجن من بث جريمة اغتصاب على فيسبوك في السويد

أصدرت محكمة بالسويد حكما بسجن ثلاثة شبان نحو عامين ونصف العام بتهمة الاغتصاب في واقعة بثها أحدهم على الهواء مباشرة على “فيسبوك”.

وأحدثت الجريمة صدمة في السويد بعد وقوعها هذا العام في مدينة أبسالا على بعد نحو 80 كيلومترا شمال العاصمة ستوكهولم. وتلقت الشرطة بلاغا من أفراد شاهدوا التسجيل الحي وداهمت شقة بالمدينة وألقت القبض على الشبان الثلاثة.

وأدين اثنان بالاغتصاب الثلاثاء بينما صدر حكم على الثالث بالسجن ستة أشهر لأنه لم يبلغ عن الجريمة وبتهمة التشهير بعد أن بث الواقعة. ولم تذكر المحكمة أعمار المتهمين ولا جنسيتهم لكنها قالت إنهم من مواليد الفترة بين 1992 و1998.

يذكر أن خدمة “فيسبوك لايف” تتيح لأي شخص أن يبث تسجيلا مصورا على الهواء مباشرة من هاتفه المحمول.

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