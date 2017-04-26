الجيش السوري يأسر 5 مسلحين في القابون

واصل الجيش السوري عملياته العسكرية داخل حي القابون عند الأطراف الشرقية لدمشق وسيطر على عدة أبنية عند الجهة الشرقية للحي وصولاً الى شركة الكهرباء، اثر اشتباكات مع المجموعات المسلحة اسفرت عن مقتل وجرح عدد من المسلحين إضافة الى أسر عدد آخر.

وتزامنت هذه الاشتباكات مع قصف بالقذائف المدفعية الثقيلة وغارات لسلاح الجو على مواقع وتحركات المسلحين في الحي.

واعترف جيش الاسلام بأسر الجيش السوري 3 من مقاتليه بالقابون. الاول من حرزما والثاني من العمارة والثالث من دوما.

كما قتل ما لا يقل عن 17 مسلحاً خلال تفجير الجيش السوري نفقاً للمجموعات المسلحة على الجبهة الشرقية في حي القابون. وعُلم أن 11 من القتلى ينتمون لحركة احرار الشام و6 ينتمون لفيلق الرحمن، فيما تمكن الجيش السوري من سحب جثتي مسلحين من تحت أنقاض النفق.

واعترفت جماعة فيلق الرحمن بتفجير الجيش السوري النفق، ومقتل مجموعة بكاملها واسر اثنين من مقاتليها احياء، ومازالت جثث المجموعة كاملة تحت الانقاض.

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