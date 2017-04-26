كيف قتل الجيش السوري مسؤول “التفخيخ” في جبهة النصرة؟

قال مصدر عسكري في خلية الإعلام الحربي المركزي السورية، إن الجيش السوري أحرز تقدماً في ريف دمشق الشرقي، باتجاه بادية الشام، مقابل محطة تشرين الحرارية لإنتاج الكهرباء، وتمكن من السيطرة على مناطق بأكملها.

وأضاف المصدر العسكري،أن الجيش العربي السوري، تمكن بالفعل من التقدم على مساحة تقدر بـ20 كيلو متراً طولياً، وعمق 6 كيلومترات، بعد اشتباكات مع مسلحي “الأسود الشرقية”.

وبحسب المصدر، تمكنت قوات الجيش العربي السوري أيضاً من قتل “أبو قاسم التلة”، المسؤول عن التفخيخ وإعداد العبوات الناسفة في جبهة النصرة، بقنبلة أمام مقره في خربة يونين في جرود عرسال، وإصابة معاونه أحمد أبو داوود المعروف بـ”أبو دجانة اللبناني”، وهناك معلومات غير مؤكدة بعد عن وفاته، بعد فقده ساقيه.

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