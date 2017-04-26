بالفيديو: اعتداءات اصحاب الشاحنات.. والقوى الامنية ترد بالقوة!

اقدم اصحاب الشاحنات على تقطيع اواصل ضواحي بيروت، بفعل اعتصامهم الذي بدأ صباح اليوم الاربعاء، وتخلّله اشكالات متبادلة بينهم وبين المواطنين الذين علقوا بسياراتهم.

وبدت لافتة مشاهد اعتداء اصحاب الشاحنات على عدد من المواطنين وتحطيم سياراتهم، كذلك ارتال السيارات التي علقت على الشوارع الرئيسية وهو ما دفع القوى الامنية لاتخاذ القرار بالتحرّك.

وقال مصدر رفيع في قوى الأمن الداخلي، أن قراراً قيادياً صدر عن اعلى المستويات يقضي بفتح الطرقات التي اغلقها المعتصمون من اصحاب الشاحنات ولو بالقوة، وذلك بحسب موقع “ليبانون ديبايت”.

وقال المصدر أن “القرار جاء بعد ما جرى من تحطيم سيارات وتعدٍ على المواطنين قام به بعض اصحاب الشاحنات، وهو امر غير مقبول ويصنف على انه تصرف جرمي”.

وتابع بأننا “نتفهم مطالب اصحاب الشاحنات، لكننا لا نتفهم التعرض للمواطنين بهذه الطريقة”.

واشار في حديث” انه “لم يعد مسموحاً اغلاق طرقات حيوية او دولية او عامة وتقطيع شرايين البلاد الحيوية لساعات وسجن المواطنين داخل سياراتهم، فهذا يتجاوز مفهوم الحرية الذي يكفله الدستور ويصل حد ممارسة الاعتداء والترهيب، وهو امر يجب التصدي له”.

وكانت غرفة التحكم المروري قد افادت ان اصحاب الشاحنات قطعوا جزئيا اوتوستراد الاوزاعي محلة المدور بالاتجاهين, احتجاجا على قرار وقف العمل في المرامل والمقالع, كما هي الحال على معظم الطرقات, بحيث تم قط الطريق جزئي ايضا على اوتوستراد الصفرا باتجاه بيروت, واوتوستراد الاسد بالاتجاهين, واوتوستراد الزهراني بالاتجاهين, طريق عام ضهر البيدر بالاتجاهين, ومنطقة وادي الزينة, ما تسبب بحركة مرور خانقة على كافة الاراضي اللبنانية.