بيونغ يانغ تجري أكبر مناورة عسكرية بالتاريخ

كشفت كوريا الشمالية أنها أجرت، أمس الثلاثاء، المناورة الأكبر في تاريخ قواتها العسكرية، وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن المناورة شملت تدريبات 300 قطعة مدفعية طويلة المدى وغواصات وطائرات، وكان التركيز الرئيسي على الأهداف البحرية.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية المناورات، قائلة: “غطست الغواصات سريعا لتسديد ضرباتها نحو سفن العدو، وحلقت المقاتلات والقاذفات فوق البحر لإسقاط قنابلها فوق الأهداف، بينما فتح أكثر من 300 مدفع من العيار الثقيل النار من الساحل”.

وحضر التدريبات الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي لم يخف ارتياحه بما شاهده، حسبما قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية.

واحتفلت كوريا الشمالية، في 25 نيسان الجاري، بالذكرى السنوية الـ 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري.

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