بعدا اعتذار تنظيم داعش لها.. إسرائيل ترى لواء اليرموك المبايع للتنظيم “علمانياً”!

استبعدت اسرائيل، أن يكون لتنظيم “داعش” في سوريا أي خطر عليها حيث أنه ليس قادرًا على التمدد نحو الجنوب ليقترب أكثر من حدودها مع تقلّص نفوذه في الشمال، لاعتبارات أمنية ومادّية.

ونقل موقع “إسرائيل بالس” عن المسؤولة عن قسم متابعة التنظيمات الجهادية في “لواء الأبحاث” التابع للاستخبارات العسكرية اليوم، أنّ “الرقة، عاصمة التنظيم، يتهددها خطر كبير اليوم”، مشيرةً إلى أنّ “سقوط الموصل بات مسألة وقت”.

وفيما يتعلّق بـ “لواء شهداء اليرموك”، المنضوي في “جيش خالد بن الوليد” المبايع لداعش، قالت المسؤولة الإسرائيلية إنّه كان “تشكيلًا علمانيًا يعمل تحت إطار الجيش الحر”، واعتبرت أنّه أيد التنظيم بعد تعاظم نفوذه.

وحول عدد المقاتلين في اللواء، قالت المسؤولة الإسرائيلية إنّه وصل إلى نحو ألف عنصر، عدد منهم أطفال حول عمر العاشرة.

كما أشارت إلى أنّ اللواء تمكّن مؤخرًا من مضاعفة المساحة التي يسيطر عليها في الجنوب السوري.

المعلومات التي قدمتها الاستخبارات الإسرائيلية قالت إنها أنجزت “جهدًا بحثيًا ضخمًا”، لمعرفة مصير تنظيم “الدولة”، و”مصير إرثه الأيديولوجي” بعد تراجع سيطرته في الشمال.

وتتخوف إسرائيل من وجود الفصائل المحسوبة على التنظيم قرب حدودها، إلا أنّ إيتان بن دافيد، مدير مكتب “مكافحة الإرهاب” التابع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قلل مؤخرًا من احتمالية تنفيذ تنظيم “الدولة” هجمات على أراضيها، يذكر أن وزير الحرب الاسرائيلي السابق كان قد أكد أن تنظيم داعش الارهابي قد اعتذر من اسرائيل بعد سقوط قذيفة له خطأً على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبلها.

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