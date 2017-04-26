هنيبعل القذافي يعترف ويقر!!

اين أصبحت قضية الطبيب اللبناني حسين حبيش الذي خطف في ليبيا و أفرج عنه لاحقاً؟ مصادر قضائية متابعة للملف افادت ان المدعى عليه هنيبعل القذافي اقر امام قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد بصلته بالجماعة الخاطفة من خلال شخص ليبي يدعى صلاح وكان يزور القذافي في محل توقيفه ويتولى نقل رسائل وتعليمات من القذافي للجماعة الخاطفة.

واضافت المصادر القضائية ان الغريب والمستهجن في الامر انه ولغاية تاريخه لم تصدر مذكرة توقيف بحق القذافي رغم ثبوت علاقته المباشرة بجريمة الخطف ورغم اقراره بهذا الخصوص، مع الاشارة ان التحقيقات اظهرت ان الجماعة الخاطفة تدين بالولاء لهنيبعل القذافي وتم تمويل العملية من قبل خال القذافي محمد البرعصي.

اما الدكتور حبيش فلا يزال بانتظار قرار من القضاء اللبناني ورفض الادلاء باي تصريح حول موضوع الدعوى .