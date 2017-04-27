هل قصفت إسرائيل مطار دمشق الدولي فجر اليوم؟

هزت انفجارات عنيفة فجر اليوم الخميس 27-4-2017، العاصمة السورية دمشق تبين لاحقاً أنها بالقرب من مطار دمشق الدولي.

وبينما لم يصدر أي بيان رسمي سوري عن الموضوع، ذكرت عدة صفحات إخبارية سورية ناشطة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الانفجارات القوية التي سُمع صداه في العاصمة دمشق وريفها الشرقي ناتجة عن انفجار في خزانات الوقود تبعها انفجار مستودع للإسلحة بمحاذاة مطار دمشق الدولي، ورجحت تلك الصفحات ان الانفجارات ناجمة عن عدة غارات جوية من طائرة حربية اسرائيلية.

وأفادت تلك الصفحات أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع خسائر مادية فقط دون وقوع خسائر بشرية.

بينما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى أن الانفجارات ناتجة عن تفجير خط الغاز المساعد المغذي لتوليد الكهرباء في العاصمة دمشق.

بدورها قالت تنسيقيات المسلحين إن عدة ضربات أصابت فجرا مستودعا للذخيرة قرب مطار دمشق تستخدمه قوات تدعمها إيران وتحصل على الدعم من خلال جسر جوي بين العاصمة السورية وطهران.

وأضافت التنسيقيات أن المسلحين رصدوا خمس ضربات على الأقل أصابت مجمع المطار فجرا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

