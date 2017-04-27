موسكو: يجب إعطاء ترامب فرصة

أعلنت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن العلاقات الروسية الأميركية تمر حاليا بأدنى مستوى، معربة عن أملها في إمكانية تطويرها في عهد الرئيس ترامب.

وعلقت زاخاروفا في حديث لـ Yahoo Global News على تصريح وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بأن العلاقات بين موسكو وواشنطن في أدنى مستوى، موضحة أن “ما أوصل البلدين إلى هذه الحالة هي السياسة التي اختارها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما”.

وأكدت زاخاروفا أن موسكو دعت أكثر من مرة إلى “العمل على تحسين العلاقات لمصلحة شعبينا في مجالات التجارة والاقتصاد والسياسة”.

وفيما يخص مستقبل العلاقات الثنائية بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قالت المسؤولة الروسية: “أعتقد أن ترامب لا يزال في بداية الطريق. أعطوه الفرصة”.

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