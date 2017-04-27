الكشف عن سر “الأسطول الأميركي الضائع” بالسواحل الكورية

أكد الأميرال الأميركي هاري هاريس، قائد السفن الحربية التي أرسلها الرئيس دونالد ترامب إلى السواحل الكورية، مسؤوليته الكاملة عن أخذ هذه السفن مسارا معاكسا.

هذا، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أنهم أرسلوا مجموعة قطع بحرية تقودها حاملة طائرات إلى كوريا. وبعد ذلك قالت وسائل إعلام إن حاملة الطائرات الأمريكية “كارل فينسون” وصلت إلى كوريا في 14 نيسان، وإنه لا بد لها من توجيه الضربة على كوريا الشمالية.

واتضح أخيرا أن كل ذلك كذب وتهويش وأن الحاصل على أرض الواقع وجود تلك المجموعة في مكان يبعد آلاف الكيلومترات عن كوريا.

ذلك لأن “الأسطول القدير” (كما سماه الرئيس الأميركي) أخذ في البداية اتجاها معاكسا، حيث اتجه نحو شواطئ أستراليا، لخوض مناورات مشتركة مع القوات البحرية الأسترالية، في حين أن مهمته كانت التوجه نحو المياه الكورية وإجراء مناورات مع البحرية الكورية الجنوبية.

ووفقا لـ”فرانس برس”، قال الأميرال هاري هاريس، قائد القوات الأميركية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، للجنة البرلمانية المعنية بالقوات المسلحة في مجلس النواب، إن الحديث يدور عن خطأ ارتكبه وإنه سيتحمل مسؤوليته”.

وأوضح الأميرال الذي يقود الجيش الأميركي في منطقة آسيا والمحيط الهادي: “أخفقت في التواصل مع وسائل الإعلام بشكل مناسب.. الخطأ كله لي وحدي”.

وأفاد الأميرال هاريس بأن مجموعة السفن أخذت في نهاية المطاف مسارا صحيحا، وهي الآن تبحر في بحر الفلبين في طريقها إلى سواحل شبه الجزيرة الكورية.

وأثارت مسألة “الأسطول الأمريكي الضائع” جدلا كبيرا على خلفية التقارير التي ذكرت أن “كارل فينسون” توجهت قبل أكثر من 10 أيام إلى مياه شبه الجزيرة الكورية ولكنها لم تصل إلى هدفها.

وقالت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” إن معنى هذا أن الرئيس الأميركي لم يكن يعلم أين توجد حاملة الطائرات وأن أمريكا هددت بتوجيه الضربة على كوريا الشمالية من سفن وهمية.

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