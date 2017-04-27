الدفاع الأميركية: نرغب بإعادة كيم جونغ أون إلى وعيه

أعلن هاري هاريس، قائد القوات الأميركية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أن البنتاغون أعد الكثير من الخيارات لضربة استباقية ضد كوريا الشمالية بغية “إعادة زعيمها إلى وعيه وليس إركاعه”.

هاريس وفي كلمة أمام لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس النواب أكد أن واشنطن تدرس حاليا جميع الخيارات المتاحة بشأن كوريا الشمالية، بما في ذلك استخدام القوة على نحو سيؤثر على “خطط كوريا الشمالية العسكرية”.

وعند تطرقه إلى موضوع نشر منظومات صواريخ “ثاد” للدفاع الجوي في كوريا الجنوبية، قال هاريس إنها ستدخل الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة. لكن لم يكن واضحا ما إذا تحدث هاريس عن موعد محدد لبدء استخدام “ثاد” في كوريا الجنوبية، أم أنه قصد فترة الأشهر المقبلة.

وشدد على أن على بلاده النظر في نشر مضادات الصواريخ في جزيرة هاواي ومحطة إضافية للرصد بالرادار، وقال: “نحتاج إلى المزيد من مضادات الصواريخ”.

هذا، وأعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس ومدير الاستخبارات الوطنية دانئيل كوتس في بيان مشترك صدر الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغط على بيونغ يانغ من خلال تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والتعاون مع حلفاء واشنطن وشركائها في المنطقة.

وأكد المسؤولون الأميركيون على أن نهج الرئيس دونالد ترامب هذا يهدف إلى إجبار كوريا الشمالية على وقف برامجها لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية ونشر أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة تسعى إلى نزع السلاح النووي من شبه جزيرة الكورية بصورة دائمة وسلمية، مشيرا إلى انفتاحها للحوار مع السلطات في بيونغ يانغ من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وأضاف: “مع ذلك، إننا ما زلنا مستعدون للدفاع عن أنفسنا وحلفائنا”.

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