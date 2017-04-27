فلسطين المحتلة.. البرغوثي يدعو إلى أكبر حركة عصيان

دعا الأسير مروان البرغوثي إلى الاستعداد لأكبر حركة عصيان وطنيّ ومدنيّ شامل في فلسطين في مواجهة إسرائيل.

وفي اليوم الحادي عشر لإضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عن الطعام أعرب البرغوثي عن تقديره لدعم الشعب الفلسطينيّ وشدّد على أن معركتهم هي جزء لا يتجزّأ من معركة الفلسطينيين من أجل الحرية والعودة والاستقلال والكرامة.

وتدهورت صحّة البرغوثي النائب في المجلس التشريعي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وقائد الإضراب الجماعي تدهوراً خطيراً منذ أيام.

وكانت اللجنة الوطنية لإسناد الإضراب عن الطعام الذي يقوم به الأسرى دعت إلى إضراب شامل الخميس ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية والتوجّه إلى خيم الاعتصام “لإعلاء صوت الأسرى في معركتهم الباسلة والمنتصرة”.

وأكد بيان صادر عن لجنة متابعة الإضراب التابعة للحركة الوطنية الأسيرة على ضرورة الدعم والإسناد والمشاركة والوحدة على صعيد الأسرى لمواجهة التحديات التي تفرضها حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

من جهتها، قررّت اللجنة المركزية لحركة فتح تشكيل لجنة من أعضائها للمتابعة الكثيفة لتطوّرات الأمور، مشددةً على الدعم الكامل لنضال الأسرى ومطالبهم العادلة.

وفي حين أكدت اللجنة “رفضها محاولات حركة حماس شرعنة الانقسام” من خلال تشكيل ما يسمّى باللجنة الادارية، جددّت تصميمها على “إنهاء الانقسام ودحر مشروع الكيان المنفصل في غزة”.

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