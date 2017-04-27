لماذا انسحبت فنزويلا من منظمة الدول الأميركية ؟

أعلنت فنزويلا عزمها البدء بإجراءات الانسحاب من منظمة الدول الأميركية على خلفية موقف الأخيرة من الأحداث في كاراكاس.

وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز وفي بيان تلفزيوني أمس الأربعاء أوضح أنه “بناء على أمر الرئيس نيكولاس مادورو سنقدم خطاب الانسحاب من منظمة الدول الأميركية وسنبدأ إجراءات سوف تستغرق 24 شهرا.”

وقال مادورو في حسابه على تويتر: “كفى إساءات وتدخلات ومخالفات للشرعية، إن فنزويلا هي مهد للمحررين، وسنرغم الجميع على احترامها. وبصفتي رئيس الدولة وتنفيذا لصلاحياتي الدستورية أمرت بالانسحاب الفوري من منظمة الدول الأميركية”.

جاء الإعلان بعدما وافقت المنظمة على عقد اجتماع لوزراء خارجيتها لبحث تطورات الوضع في فنزويلا. وكان مادورو قد حذر من أن فنزويلا ستنسحب من المنظمة إذا تمت الدعوة للاجتماع. وكانت منظمة الدول الأميركية قد اتخذت خلال جلسة طارئة لمجلسها الدائم مطلع نيسان الجاري قرارا بشأن فنزويلا يؤكد وجود انتهاك خطير ومخالف للدستور والنظام الديمقراطي في البلاد مطالبا مادورو بإعادة كافة الصلاحيات للبرلمان. من جانبها وصفت فنزويلا قرار الانسحاب بأنه رد على حملة تدعمها واشنطن ضد الحزب الاشتراكي الحاكم وتهدف إلى التعدي على سيادة البلاد.

ويشار أنه يجب على فنزويلا لاستكمال إجراءات الانسحاب من أن تسدد دينها لمنظمة الدول الأمريكية الذي يقدر بـ 8,7 مليون دولار.

وتشهد فنزويلا موجة من المظاهرات والاحتجاجات بدأت منذ 4 نيسان الجاري بعد أن اتخذت المحكمة العليا قرارا يسحب صلاحيات هامة من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. وبالرغم من إلغاء هذا القرار لاحقا، فقد خرج أنصار المعارضة إلى الشارع مطالبين باستقالة أعضاء المحكمة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وحسب معطيات مكتب الادعاء العام في فنزويلا، سقط خلال المظاهرات المعارضة والمؤيدة للرئيس مادورو منذ 4 نيسان 26 قتيلا، فيما بلغ عدد المحتجزين نحو ألف و300 شخص.

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