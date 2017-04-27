عسكري سوري يعلق على انفجارات مطار دمشق

نفى مصدر عسكري سوري، ما رددته بعض وسائل الإعلام العربية والغربية، بشأن استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لمخازن أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في مطار دمشق الدولي، مؤكداً أن ما أثير بشأن وجود أسلحة لحزب الله مجرد تبرير فاشل للعدوان الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أن الطيران الإسرائيلي، يرتكب الجرائم والانتهاكات على الأراضي السورية، مستغلاً الوجود الدولي العسكري على الأراضي السورية، في أكثر من مكان وأكثر من موقف، ولكن هذه الجرائم المتكررة لن تمر دون رد رادع من الجيش العربي السوري.

وأكد المصدر أنه لم تحدث أي إصابات لأي مستودعات، ولم تتضرر أية أسلحة من جراء القصف، سواء تابعة للجيش السوري، أو للمخزن المزعوم لحزب الله، إذا وجد كما يدعون.

وكانت وسائل إعلام نشرت أنباء عن ضربة إسرائيلية أصابت مستودعا لتوريد الأسلحة، تابع لحزب الله اللبناني، قرب مطار دمشق، وأن المستودع يستقبل إمدادات منتظمة من طهران، على طائرات تجارية وطائرات شحن عسكرية.

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