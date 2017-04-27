أميركا أعادت احتمالية نشوب حرب نووية

علق عضو لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، أليكسي بوشكوف، على عودة التصريحات التي تحمل تهديدات باستخدام أسلحة نووية على الساحة العالمية مرة أخرى.

بوشكوف وعلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كتب أنه منذ نهاية الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي، كان التهديد الرئيسي لهذا الصراع هو الحرب النووية، وأنها عادت مرة أخرى.

وأأوضح بوشكوف أن إزالة خطر الحرب النووية كان من أهم نتائج انتهاء الحرب الباردة، لكن الأمور عادت مرة أخرى إلى المربع الأول.

وفي وقت سابق، قال النائب الأول لرئيس إدارة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فيكتور بازنيخير، إن تمركز قواعد الدفاع الصاروخي الأمريكي في أوروبا والسفن البحرية الأميركية في مياه البحار والمحيطات قرب الحدود الروسية يكشف إمكانية شن ضربة نووية مفاجئة ضد روسيا.

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