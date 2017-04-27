الأكراد يهددون أميركا.. ماذا يجري؟!

هدّد الأكراد الولايات المتحدة الأمريكية، بإيقاف معارك الرقة، في حال لم تتخذ إجراءات تجاه الضربات التركية ضدهم في سوريا.

وقصفت مقاتلات تركية مواقع لحزب “العمال” الكردستاني (PKK) في العراق، كما استهدفت نقاطًا لـ “وحدات الحماية” الكردية في سوريا، ما خلف قتلى وجرحى.

وقالت نسرين عبدالله، الناطقة الرسمية باسم “وحدات الحماية الكردية”،إنهم سينسحبون من الرقة “في حال لم تتحرك واشنطن وتقوم برد فعل ملموس تجاه الضربات التركية”.

ووصفت عبدالله الضربات بأنها “غير مقبولة في القانون الدولي، ونحن قلقون وغير راضون عنها”.

وتعتبر “الوحدات” القوة الأبرز في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تخوض معارك مستمرة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، في ريف الرقة.

“نحن مستمرون بالمعارك ضد داعش، ولكن شعبنا ينتظر ردًا منا على الضربات”، أضافت الناطقة، مشيرةً إلى أن “غياب الرد من التحالف الدولي، يجب تبريره فنحن لسنا عصىً بيدهم للتغلب على أعدائهم”.

كما اعتبرت أن “عدم الرد من الناتو، وتركيا عضو فيه، دليل على أنه موافق على تلك الضرلات”.

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