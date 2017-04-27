كشفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن العلاقات الأوروبية التركية “تأثرت بشكل كبير” بالتطورات السياسية في تركيا، داعية أنقرة إلى التمسك بمعايير دولة القانون.

وحثت ميركل في بيانها الحكومي أمام البرلمان اليوم الخميس تركيا على الإجابة على الأسئلة التي طرحها مراقبون أوروبيون بشأن الاستفتاء الأخير في تركيا.

وأكد تقرير لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجلس الأوروبي أن ما يصل إلى 2.5 مليون صوت ربما جرى التلاعب بها خلال الاستفتاء الذي أسفر عن الموافقة بأغلبية ضئيلة على تعديلات دستورية تعزز صلاحيات الرئيس.

وقالت ميركل: “على الحكومة التركية أن تقيّم ذاتها اعتمادا على هذا التقرير وتجيب عن الأسئلة المثارة فيه”. وأضافت “سنتابع باهتمام بالغ كيفية تعامل تركيا مع تقارير المخالفات المحتملة”.

كما دعت ميركل أنقرة إلى الحفاظ على علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة “أن تركيا لو أدارت ظهرها لأوروبا بشكل نهائي، وردت أوروبا عليها بالمثل فلن يكون ذلك في المصلحة الألمانية أو الأوروبية”، وأضافت: “سنتشاور بذكاء ووضوح أيضا داخل الاتحاد الأوروبي بشأن العواقب الدقيقة والوقت المناسب لها”. يذكر أن بعض الساسة المحافظين في ألمانيا حثوا الاتحاد الأوروبي على إنهاء محادثاته مع تركيا بشأن انضمامها للتكتل.

تأتي تصريحات ميركل غداة تجدد ملاحقات واسعة النطاق في تركيا، حيث قامت السلطات أمس الأربعاء بتوقيف أكثر من 1000 شخص ممن يزعم أنهم أنصار الداعية الإسلامي فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في البلاد في شهر تموز/يوليو الماضي، كما تم تعطيل نحو 9000 شرطي عن الخدمة على ذات الخلفية.

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