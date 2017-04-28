قباني: الجو التشاؤمي هو المسيطر

أكد النائب في تيار المستقبل محمد قباني : “أن الكلام عن تفاؤل بالمرحلة الحالية رغبة وليس حقيقة، فالجو التشاؤمي هو المسيطر”،معتبراً أن التمديد بات أمرا واقعا سواء أجريت الانتخابات على أساس قانون الستين أو أي قانون غيره ، علماً أن القوى السياسية متفقة على أن رئيسي الجمهورية والحكومة يعبران عن تفاؤل بإطار الرغبة وليس الواقع .

وأضاف: “ما دمنا دخلنا في هذه المرحلة الساخنة دعونا نبحث عن الحلول الكاملة لا إنصاف الحلول، ونتجه لتطبيقق اتفاق الطائف وإنشاء مجلس شيوخ… أما كل كلام عن فراغ فيعني نهاية لبنان، فبسقوط البرلمان تسقط الحكومة ورئاسة الجمهورية تلقائيا”.



الشرق الأوسط