من سيفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية ؟

كشف استطلاع للرأي أن مرشح الوسط في انتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون سيفوز على منافسته اليمينية مارين لوبان في الجولة الثانية المقررة في السابع من مايو بنسبة 61 في المائة مقابل 39 بالمائة .

والاستطلاع الذي أجرته هاريس انترأكتف لصالح محطة (إل.سي.بي)التلفزيونية هو الثاني الذي يعلن عنه الخميس ويظهر تفوق ماكرون على زعيمة اليمين المتطرف بنسبة تتجاوز 60 في المائة.

وفي الاستطلاع السابق لمؤسسة أوبنيونواي أظهرت الأرقام تراجع نسبة التأييد لماكرون إلى 59 في المائة بعد البداية المهتزة له في الجولة الثانية.

ونقلت رويترز عن هاريس إن ماكرون تراجع ست نقاط مئوية مقارنة باستطلاع في20 إبريل، بينما زاد التأييد لمنافسته لوبان.

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