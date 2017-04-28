خطة استيطانية جديدة في القدس

كشفت وزارة الإسكان الإسرائيلية عن مشروع لبناء 25 ألف وحدة اسيتطانية في القدس على طرفي الخطّ الأخضر.

ونقلت وسائل إعلام اسرائيلية عن مسؤولين أنّ الخطة تتضمن 10آلاف وحدة استيطانية في أنحاء مدينة القدس و15 ألف وحدة وراء الخطّ الأخضر.

ويعمل وزير الإسكان يؤاف غالنت على بلورة اتفاق بين البلدية والحكومة لتنفيذ المشروع، تزامناً مع زيارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب المرتقبة إلى إسرائيل.

وكان مجلس الأمن الدولي صوّت بغالبية أعضائه في شهر كانون الأول 2016 لصالح مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث صوّت 14 عضواً وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ودانت الرئاسة الفلسطينية مصادقة بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية على بناء 560 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس معتبرةً إياه تحدياً لمجلس الأمن الدولي.

المصدر: وكالات