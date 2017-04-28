فنيانوس: مزايدة المنطقة الحرة تعرضت للكثير من الضغوط

28 أبريل, 2017 - 10:08 صباحًا
فنيانوس: مزايدة المنطقة الحرة تعرضت للكثير من الضغوط

أكد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أن المديرية العامة للطيران المدني وجهاز المطار يعانيان كبقية ادارات الدولة بسبب الشغور ، ولا تجوز المقارنة بين السنوات الماضية والسنوات القادمة .

وقال فنيانوس في مؤتمر صحفي أننا نلتزم بقرارات مجلس شورى الدولة والتفتيش المركزي ،  لافتاً إلى أن الإعلان عن المزايدة تم نشره في الجريدة الرسمية .

وأشار فنيانوس إلى أن مزايدة المنطقة الحرة تعرضت للكثير من الضغوط ، وما حصل قبل هذه المزايدة من مسؤولية الوزراء السابقين والدولة .

وأضاف قائلاً : نقوم بعملٍ جبار .

رصد نيوز

28 أبريل, 2017

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