ما الفريق الذي يشجعه زعيم كوريا الشمالية ؟

لا يتوقف زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون عن إثارة دهشة وسائل الإعلام بسلسلة لا تتوقف من التصرفات والتصريحات والأخبار، لن يكون آخرها الكشف عن فريق كرة القدم المفضل لديه.

صحيفة “الصن” نشرت مؤخرا تقريرا يؤكد عشق كيم للدوري الإيطالي، وهو أمر قد لا يكون غريبا تماما، إلا حين تم الكشف عن هوية الفريق الذي يشجعه الزعيم الكوري الشمالي في الكالشيو.

ووفقا للصحيفة يعد فريق كالياري المغمور، الذي يحتل المركز الثاني عشر بالدرجة الأولى، الفريق المفضل لكيم يونغ أون، وذلك بعدما تعاقد مع اللاعب الكوري الشمالي كوانغ سونغ هان.

وأصبح المهاجم الشاب، 18 عاما، أول لاعب كوري شمالي يحرز هدفا بدوري الدرجة الاولى الايطالي هذا الشهر، وذلك في مرمى تورينو وحارسه الإنجليزي الشهير جو هارت.

وقد أكد السناتور الإيطالي أنطونيو رازي تلك المعلومات عقب زيارة قام بها إلى كوريا الشمالية.

وردا على سؤال لصحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الرياضية بشأن متابعة كيم يونغ أون للكرة الإيطالية، قال رازي: “بطبيعة الحال، إنه يعرف كل شيء عن دوري الدرجة الأولى الإيطالي، كما يعشق إن بي إي (دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة).

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، الخميس، إن من المحتمل أن يندلع صراع كبير مع كوريا الشمالية في المواجهة بشأن برامجها النووية والصاروخية، لكنه يفضل إنهاء النزاع بالسبل الدبلوماسية.

وفي المقابل تتوالى في كوريا الشمالية التصريحات المحذرة من أي تدخل أميركي.

المصدر: وكالات