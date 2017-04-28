سفينة حربية بـ 100 دولار فقط !

كسفت وزارة الدفاع الفلبينية أن كوريا الجنوبية ستزودها بسفينة حربية عتيقة مضادة للغواصات من فئة “يوهانج” مقابل مئة دولار.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الفلبينية أن هذه السفينة الحربية التي ستتسلمها في وقت لاحق من العام الجاري، ستعزز قدرتها على تنفيذ دوريات في مياهها الإقليمية.

وقال أرسينيو أندولونج، المتحدث باسم وزارة الدفاع الفلبينية معلقا على هذه الصفقة “نأمل أن نستلم السفينة خلال العام الجاري”، مضيفا أن “السفينة ستكون في هيئة منحة وسندفع مئة دولار كرمز لكن السفينة ستخضع لعملية تجديد”.

وأوضج المتحدث العسكري الفلبيني أن بلاده ستحصل من كوريا الجنوبية، وهي أكبر مورد للمعدات العسكرية لمانيلا بعد الولايات المتحدة، على ثلاث سفن أخرى مماثلة، إضافة إلى تجديد أسطولها بسفن أحدث وأسرع.

هذا، وكانت الفلبين حصلت أيضا من كوريا الجنوبية أول أمس على مقاتلتين خفيفتين من طراز “إف إيه 50″، وهي ستستلم مقاتلتين أخريين الشهر المقبل، في خاتمة صفقة تشمل 12 مقاتلة بقيمة 359 مليون دولار.

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