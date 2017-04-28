هذه نتائج زيارة تيلرسون إلى موسكو.. ؟!

كشف وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إنه خلال زيارته إلى موسكو تم التأكيد على تدهور العلاقات الثنائية ووصولها إلى أدنى نقطة لها، لافتاً إلى عدم اتخاذ أي قرار خلال الزيارة.

تيلرسون وفي مقابلة مع قناة NPR أوضح أن الجانب الروسي وافق خلال المحادثات مع تقييمه لحالة العلاقات الروسية الأميركية باعتبار أنها تبقى حاليا عند أدنى نقطة لها منذ انتهاء الحرب الباردة.

وأضاف قائلا: “إننا لم نقرر شيئا خلال هذا اللقاء”. وأضاف أن على روسيا أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تكون جزءا إيجابيا من النظام العالمي أو جزءا هداما بحسب تعبيره.

وفي معرض إجابته عن سؤال عما إذا كانت اتصالاته السابقة مع المسؤولين الروس بصفته الرئيس التنفيذي السابق لشركة “إكسون موبيل”، تساعده في الحوار الراهن، قال تيلرسون: “على الأقل لا داعي ليبذلوا جهودهم ليعرفوا من هو هذا الرجل ريكس تيلرسون، لأنهم كانوا يتعاملون معي لسنوات. ربما، هناك أمر مفيد يتعلق بقدرتي على التعامل بصورة مباشرة وصريحة جدا”. وأكد أنه يعرف من خلال اتصالاته السابقة مع المسؤولين الروس ما يحترمه الروس.

هذا، وكان تيلرسون ونظيره الروسي سيرغي لافروف قد وصفا محادثاتهما في موسكو في 12 أبريل بأنها كانت بناءة، فيما تحدثت وسائل إعلام غربية عن توجيه الوزير الأمريكي إنذارا شديد اللهجة إلى المسؤولين الروس بشأن سوريا.

المصدر: NPR