لبنان : الفصائل الفسطينية في مخيم البداوي عقدت اجتماعا قررت فيه الضرب بيد من حديد بوجه كل مخلّ بالامن على ان يعقد اجتماع ثان عند 2 من بعد الظهر

28 أبريل, 2017 - 12:41 مساءً
28 أبريل, 2017
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