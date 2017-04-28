توضيح من الجيش حول خطف اسرائيل لراعٍ لبناني في شبعا

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي قوامها 9 عناصر عند الساعة 12.20 من يوم أمس، على اجتياز خط الانسحاب لمسافة حوالى 30 متراً داخل الأراضي اللبنانية المتحفظ عليها في محلة جبل الشحل – شبعا، ومحاولة خطف أحد الرعاة اللبنانيين من دون أن تتمكن من ذلك، فيما اقتادت قسماً من قطيع الماشية العائد له، ثم أعادته مساء الى داخل الاراضي اللبنانية.

اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الاجراءات اللازمة، فيما تجري متابعة موضوع الخرق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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