استعدادات أمنية بمطار القاهرة والسبب

كشفت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ القصوى، الجمعة، استعدادا لاستقال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، في زيارته التاريخية للقاهرة التي ستستمر يومين.

وانتشرت الخدمات الأمنية بأعداد كبيرة في الطرق المؤدية من وإلى المطار، كما انتشرت الحواجز الثابتة والمتحركة على مداخل ومخارج المطار.

وجرى الدفع بأعداد إضافية من ضباط وأفراد المباحث الجنائية أمام استراحة رئاسة الجمهورية، وأمام صالات السفر والوصول.

وقامت سلطات المطار بتزيين الطرق المحيطة بأعلام مصر والفاتيكان احتفاء بزيارة البابا الذي من المقرر أن يلتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية.

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