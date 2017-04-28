“داعش” يستعين بـ”هتلر” !

كشفت “فوكس نيوز” الأميركية أنه تم الكشف في العراق عن حفارة ضخمة لـ”داعش” وذخائر صنعت في ألمانيا النازية سنة 1935 وأن العمل مستمر في الوقت الراهن لفضح قنوات إمداد “داعش” بالمعدات.

ونقلت القناة الأميركية عن ديفين مورو خبيرة مركز Conflict Armament Research البريطاني المعني بدراسة الأسلحة والمعدات المغتنمة من “داعش” قولها، إن التنظيم الإرهابي المذكور صمم حفارة ضخمة استخدمها في شق الأنفاق تحت أحياء مدينة الموصل العراقية.

وأوضحت الخبيرة أن الأنفاق التي حفرها الدواعش بحفارتهم الضخمة، كانوا يستخدمونها في تفادي القصف واتخذوا منها نقاط انطلاق لتنفيذ هجماتهم، وأن الجيش العراقي قد عثر على حفارة “داعش” المذكورة أواخر العام الماضي.

وأضافت الخبيرة البريطانية، أن الجيش العراقي والقوات الحليفة له اغتنمت من الدواعش سنة 2014 ذخائر جرى تصنيعها في ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية، وأن هذه الذخائر “سوف تفيد في كشف قنوات تزويد “داعش” بالإمدادات”.

ولفتت إلى أن عناصر “داعش” برعوا حسب ملاحظتها في تصنيع الألغام والعبوات الناسفة، موضحة أنهم “قد وصلوا إلى مرحلة غير مسبوقة في اتقان تصنيع الذخائر والأسلحة، وأن مؤسستها لم تعثر في النقاط الساخنة في العالم على أسلحة وذخائر بجودة ما لدى “داعش”.

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