وفاة “مستر بين”

أكدت الإعلامية “أنابيلا هلال” خبر وفاة الممثل العالمي “Rowan Atkinson” المعروف بـ”مستر بين”، ونعته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلة: “السينما العالمية تخسر أهم شخصية فكاهية في حادث سير مروع في مدينة بلفاست البريطانية أدى إلى وفاة الممثل الكوميدي مستر بين عن عمر يناهز الـ62 عامًا”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، خبر وفاة الفنان العالمي “Rowan Atkinson عن عمر يناهز 62 عامًا، وأحدث الخبر ضجة كبيرة ولم يؤكد أي من المقربين للممثل صحة الخبر حتى الآن حتى صفحته على “فيس بوك” التزمت الصمت ولم تعلق على الأمر، وسبق وطالته شائعات الوفاة أكثر من مرة.

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