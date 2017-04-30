خروج الدفعة السابعة من مسلحي الوعر.. أين وجهتهم؟

خرجت صباح اليوم الدفعة السابعة من مسلحي حي الوعر وعائلاتهم من حمص باتجاه جرابلس في ريف حلب الشمالي.

وبحسب مصادر إعلامية فقد خرجت حافلتان تقلان عددا من المسلحين قدر بحوالي 200 شخص أغلبهم من مسلحي النصرة وأحرار الشام، حيث سيغادرون حمص إلى جرابلس بريف حلب تنفيذا لاتفاق المصالحة بين الدولة السورية والميليشيات المسلحة.

يذكر أن محافظ حمص طلال البرازي أكد في وقت سابق أن اتفاق حي الوعر سينتهي تنفيذه قبل 13 الشهر القادم، يذكر أيضاً أن 41 حافلة خرجت من حي الوعر ضمن الدفعة السادسة من إخلاء الحي من المسحلين تقل 1404 اشخاص بينهم 260 مسلحا باتجاه جرابلس بريف حلب الشمالي.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

